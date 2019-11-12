馬克龍與特朗普通電話　將在12月北約峰會前會面

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月12日在Twitter表示，他已與美國總統特朗普（Donald Trump）通話，兩人會在12月的北約峰會前會面。

馬克龍11月12日與美國總統特朗普通話。他其後在Twitter表示，兩人將在12月舉行的北約峰會前會面。（Reuters）

馬克龍在推文中寫道：「今天晚上與特朗普總統進行了極好的通話：（談及）敘利亞、伊朗、北約問題。強調了許多相同的想法，而且我們將在倫敦舉行的北約峰會前會面。」

北約峰會定於12月3日至4日在英國倫敦舉行。

《經濟學人》11月7日發布一篇馬克龍的專訪文章，馬克龍接受訪問時，才痛批美國背棄盟友之舉。他表示，北約目前正經歷「腦死亡」，他還說美國軍隊從敘利亞東北部撤出，拋下庫爾德盟友都證明華盛頓正在「背棄盟友」。他還呼籲歐洲重獲「軍事主權」，不能再依賴美國來保衛其盟友。

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