時隔一個月　習近平將再與莫迪閉門會晤

中國國家主席習近平即將再同莫迪舉行會晤，上次「非正式會晤」是在一個月前的印度金奈。

俄羅斯衛星通訊社消息稱，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）當地時間11月11日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月13日將於巴西舉辦的第11屆金磚國家（BRICS）峰會期間，先後與印度總理莫迪（Narendra Modi）、習近平舉行會晤，並將於11月14日會見巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）。烏沙科夫對媒體介紹普京的行程說：「普京將分別於與兩位國家領導人舉行雙邊會談。」

習近平（右）與莫迪（中）和普京6月28日曾在大阪借二十國集團（G20）領導人峰會之機，舉行三方會晤。（Reuters）

印度商業幹線新聞網（The Hindu Business Line）報道，莫迪11月12日下午已從新德里出發，飛往巴西首都巴西利亞。登機前，莫迪對媒體稱：「很期待與其他金磚國領導人交換意見、探討如何加強金磚內部合作關係，特別是『經濟增長打造創新未來』這一峰會主旋律問題。」

今日印度新聞網（India Today）11月11日則稱，預計在莫迪同習近平的閉門會晤裏，磋商將聚焦在當今世界行使領土主權方面的挑戰與機遇。

而一個月前10月11日，習近平與莫迪剛剛在印度金奈舉行會晤，兩人共同遊覽馬哈巴利普拉姆古寺廟，還在克里希那巨石（當地民眾稱其為「天神之石」）合影、手牽手高高舉起，兩人還一同觀看了代表印度古老文明的婆羅多舞等印度古典舞蹈表演。中國新華社消息稱，晚宴之後，兩人在海岸神廟「談中印各自國內發展，交流治國理政經驗，一致認為，中印要相互尊重、相互學習、相互借鑑，攜手實現共同發展繁榮，實現中印兩大文明偉大復興。」

10月11日是習近平與莫迪的第二次非正式會晤，在2018年4月28日，莫迪曾飛往武漢與習近平舉行了第一次非正式會晤。對於這位慣於強勢的印度領導人，中國在地點選擇、行程安排上，均給予了較高規格的尊重。