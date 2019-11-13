寒流吹襲美國釀交通意外致四死　芝加哥機場飛機滑出跑道

美國中西部遇到寒流吹襲。國家氣象局（National Weather Service）預計南部平原、密西西比河谷（Mississippi Valley）至大湖（Great Lakes）一帶11月12日和13日有機會打破低溫紀錄。惡劣天氣導致交通意外頻生，最少四人死亡。

美國寒流：芝加哥的黑爾國際機場錄得數厘米積雪，部份航班取消。（美聯社）

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由於受到來自西伯利亞（Siberia）的北極氣團影響，美國東岸和中西部一帶氣溫急降。氣象部門估計，東北部12日積雪或高達30.5厘米。芝加哥亦有機會打破低溫紀錄至攝氏零下6度。

密歇根州（Michigan）伊頓縣（Eaton County）警長辦公室指，惡劣天氣釀成交通意外，兩車相撞導致兩名分別81歲和64歲的女子和一名57歲男子死亡。堪薩斯州（Kansas）亦發生三車相撞意外，一名8歲女童身亡。

芝加哥奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport）11日一架飛機降落時滑出跑道，事件無人受傷。奧黑爾和米德韋國際機場（Midway International Airport）錄得逾7.6厘米積雪，逾千航班取消。