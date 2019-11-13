美軍艦穿越台灣海峽　反華議員警告北京攻台必遭軍事打擊

時隔兩月，美國軍艦11月12日再次穿越台灣海峽。與此同時，美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）發出警告，美國軍事計劃須嚴防中國奪取台灣造成既定事實。

綜合媒體11月13日報道，美國「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville）導彈巡洋艦11月12日穿越台灣海峽，是美國海軍2019年以來第9次通過台灣海峽。

2019年以來，美軍加大派往中國周邊海域巡航次數。圖為6月17日，美國軍艦聯合加拿大皇家海軍「里賈納」號（HMCS Regina，FFH-334）護衛艦穿越台灣海峽。（Facebook@防衛省海上自衛隊）

11月12日，近來頻繁發聲力挺香港示威者的美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）在華盛頓新美國安全中心（CNAS）就美國外交政策發表講話時指出，美國軍事計劃必須清楚讓北京知道，對台動武必定遭到抗拒，美國及其盟友將嚴防北京奪取台灣造成既定事實。

美國之音引述霍利稱，「我們軍事計劃的焦點應該是防止台灣的假想情況成為既定事實。中國幾十年來都在研究我們的戰爭方式。他們知道由於在印太地區涉及長遠距離，我們無法很快在戰區增兵。所以如果中國有辦法奪取台灣，而我們和盟友卻無法在那裏干擾或阻擋它，那麼將使這個情況成為一個既定事實。這必須是我們在所有希望防止的假想情況的規劃中最優先的事情，而且我們必須清楚表明，我們有能力防止它。」

不過霍利認為，美國必須改變在地區的軍事態勢，還要連結地區的同盟和夥伴，使這個網絡成為整體計劃的一部分。

霍利稱，「必須清楚讓北京知道，如果它企圖攻擊台灣，那將遭到美國和一個來自盟國和夥伴組成的網絡抵禦，那會迫使他們將捲入一個非常巨大的戰役，而且國際社會將不會支持他們。我認為那將是我們軍事計劃的主要重點。」