韓國半導體原材料要實現自立　惟面臨中國同業崛起

日韓兩國因為「日本強徵韓國勞工」問題而影響了兩國在半導體領域的合作，韓國決定要實現原材料自立。有聲音認為，這是在給中國半導體全面崛起的機會。

韓國《朝鮮日報》11月13日報道，《日本經濟新聞》旗下的《產業時報》社長、專門報道半導體長達40年之久的記者專家泉谷涉11日參加韓國半導體顯示器技術學會舉辦的「2019年名師聚集研討會」，指出在中國半導體崛起的背景下，日韓兩國應該重新合作。

中日韓三國在半導體領域的競爭日漸激烈。（VCG）

泉谷涉指出，「韓國在實現半導體原材料自立的過程中，競爭國與競爭企業會原地不動的等着嗎？比如半導體製造過程中，每家企業每家製造工廠需要的光致抗蝕劑組合都是不一樣的。即使韓國能在2年內將光致抗蝕劑完成國產化，與裝置組合的時間還得需要2年，合起來5年時間的空白，競爭者會沒有任何作為嗎？」

泉谷涉表示，「半導體市場的變化日新月異，半導體原材料及技術從開發到商用化卻需要很久的時間。在這樣的背景下，韓國是否有足夠的時間進行原材料技術的研究開發，是個問題。韓國政府能否理解原材料領域的特性，也是一個未知數」。

泉谷涉指出，「半導體流程需要300個，包括後工程在內的原材料更是多至850個流程。而在這些流程中需要的原材料是無窮無盡的，在這一領域實現完全自立的時間內，競爭國（中國）已經用現有的原材料佔領了半導體市場了」。

泉谷涉指出，日本在原材料領域非常厲害的原因是「時間」和「韌性」。他表示，「日本原材料企業的歷史一般都達到100年左右」，「日本經營者的韌性都很強，研究40年至50年半導體原材料，即使馬上看不到收益也堅持讓研究繼續」。

泉谷涉指出，「中國國家主席習近平的『中國製造2025』對於日韓兩國是非常有威脅的，因此兩國應該儘快找對策」。「中國計劃將現在日本供應核心裝備和原材料、韓國供應半成品、中國供應成品的中日韓製造業平衡打破，獨佔整個半導體供應鏈市場」。