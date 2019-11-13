美國擬加大審查抖音力度　公司聘科技遊說人士應對

在美國頗受歡迎的中國社交應用程式抖音海外版（TikTok）近日被特朗普（Donald Trump）政府「盯上」，美國政府或考慮就抖音收購美國公司Musical.ly一事進行國家安全審查。據消息人士透露，抖音目前已聘請科技專業遊說公司MonuMent Advocacy，以應對美國政府逐漸增加的壓力。

抖音受到全球年輕人追捧。（VCG）

彭博社11月12日報道，抖音正在聘請美國政策及科技領域的專業遊說人員。據相關消息人士透露，抖音希望在其遊說團隊中增加一名美國政策負責人，以擴大其美國內部政策團隊，並改組外部遊說人員。

此前，抖音2019年6月首次僱傭遊說活動相關人員，隨後便不斷擴大遊說團隊。抖音於10月表示將組成一個包含前美國國會議員的外部小組，該小組成員包括前國會議員戈登（Bart Gordon）和鄧哈姆（Jeff Denham）監督公司政策，同時保護用戶措施的透明度。

消息人士表示，抖音對遊說的投入，在於其希望說服美國的監管機構和國會議員，該公司是一間美國公司。僅2019年第三季度，抖音就已投入12萬美元用於遊說活動。

目前TikTok在全球受到廣大歡迎，因此世界各大公司都想從抖音手中搶回自己的市場份額。美國商業新聞網站Quartz 11月12日報道稱，如果抖音被美國政府「打垮」，那麼像Firework這樣的美國社交媒體應用程或就能輕而易舉取代它的位置。

但該公司總經理表示，中國國內已有抖音、快手等社交媒體巨頭，因此Firework試圖在中國市場替代它們的努力只會徒勞無功。「由於我們沒有涉足中國市場，我們已經失去了10億潛在用戶，那麼我們就要在其他某些地方把這個數字找回來」。