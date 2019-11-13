【中美貿易談判】韓媒：貿易戰結局無懸念

中美何時達成貿易協議仍是未知數，兩國間的競爭並不會隨着協議達成而停止。有專家認為，中美的雙向關税將持續到2020年底，也有韓國媒體稱，貿易戰的結局已失去懸念。

特朗普的「美國優先主義」正在讓美國陷入孤立境地。（AP）

綜合媒體11月12日報道，特朗普在發表講話時對美中經貿關係的狀況重新做出評估。特朗普強調稱，中國已經不像他2016年上任總統時那樣「佔盡美國便宜、盜竊美國的知識產權及就業機會」。

美國彼得森國際經濟研究所經濟學家肖特（Jeff Schott）認為，美中間的雙向關税將持續到2020年底，不過美中雙方都傾向於立即簽署一項協議，用停戰安撫國內民眾不安情緒。

肖特同時強調，特朗普慣用的強硬手段，即徵收高額關税有可能對投資者在決策時產生持續性的不良影響。不管短期內談判進展如何，美中之間的任何協議對市場的積極影響或不如雙方預期。肖特還指出，"在特朗普的世界裏，規則就是用來被改變或被打破的。 因此，貿易協定的時效性不一定如人們所期望的那麼持久。

韓媒：貿易戰結局已失去懸念

韓國《亞洲經濟》11月13日報道則認為，不管談判進展如何，美中兩國貿易戰的結果實際上已失去懸念。

報道指出，特朗普打壓中國科技、向中國施加關税等舉動看似破壞中國經濟，實際上並不能挽回美國逐步輸掉同中國競爭的結果，這也令特朗普百思不得其解。

實際上，特朗普目前的做法無異於「拆了東牆補西牆」，例如以支付費用太多為由令美國退出一系列重要的國際協議及組織，一味強調「美國優先主義」，最終只會令盟友全部脱離美國隊伍，美國主導的全球化不可持續。