中美防長即將會晤　中方被指單方面取消多項軍事交流

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）於當地時間11月14日抵達韓國訪問，開啟對亞洲四國為期8天的訪問，將尋求鞏固軍事同盟、營造新的夥伴關係，共同應對中國的安全挑戰。

日韓分歧正中中朝下懷？

彭博社13日報道稱，韓國作為美國最重要的軍事盟國之一，美國國防部長埃斯珀今趟將需處理與韓方關係的問題，包括美國總統特朗普（Donald Trump）要求為駐韓美軍增加撥款五倍。

埃斯珀為期八天的亞洲之旅面對多個高風險任務，結果將決定特朗普政府在盟友日本和韓國面臨來自朝鮮等國的威脅時，能夠在多大程度上把他們團結在一起，以及其他有美軍駐紮的國家是否會面臨特朗普要求向美軍支付更多費用的壓力。

埃斯珀還面臨着11月23日的最後期限，韓國屆時將終止三年前與日本達成的一項情報協議。

美國官員說，日本和韓國之間的爭端使兩個主要盟友產生分歧，正中中國和朝鮮的下懷。

埃斯珀13日在前往亞洲的飛機上對記者說，他將敦促日本和韓國「超越這些問題」，「專注於我們作為盟友如何合作，遏制朝鮮的不良行為，然後從長遠來看，與中國打交道」，「現在唯一從這場爭端中受益的是朝鮮和中國。」

埃斯珀此次亞洲之行包括訪問首爾、曼谷、馬尼拉與河內。韓國、泰國和菲律賓都是美國的條約盟國，而越南是美國過去幾年來一直在努力培育的夥伴。

美方期待美中防長會晤

雖然埃斯珀訪問亞洲四國，如何應對中國是饒不開的話題。但五角大樓一位高級官員說，美國仍尋求與中國軍隊發展穩定和以成果為導向的兩軍關係，並期待埃斯珀部長與中國國防部長魏鳳和下周在曼谷的會晤。

美國助理國防部長幫辦、五角大樓分管中國事務的最高官員施燦德（Chad Sbragia）11月13日在華盛頓一個論壇上說，美國尋求一個自由與開放的印太地區，這也包括對中國開放，而美軍會尋求機會在地區安全事務上與中國軍隊合作。

施燦德表示，美國軍方與中國軍方就範圍廣闊的全球安全議題展開了許多討論，在網絡和太空安全以及地區安全事務上都有利益共同點與合作空間。希望可以做得更多。事實上，這是美國正在努力的一個目標。

施燦德說，美方軍方一個工作團隊本星期正在北京，與中國軍方一起努力增進接觸與互動。

中方被指單方取消多項軍事交流

施燦德透露，中國單方面取消了原本安排在今年舉行的多項美中軍事交流活動。他說，這不利於兩軍關係的穩定與發展。

五角大樓一位高級官員說，中國軍方沒有說明取消這些兩軍交流項目的具體原因，但表示這可能與美國的一些對華政策有關。這位官員還說，魏鳳和表示期待他與埃斯珀的會晤。

五角大樓發布的聲明稱，埃斯珀上周主動與魏鳳和進行了視像會議。聲明稱，美中國防部長討論了與美中防務關係有關的重點問題，強調穩定、坦率和開放的溝通，以及在共同關心的領域加強合作。

埃斯珀強調他對建立建設性、以結果為導向的關係的興趣，以預防和管理危機，減少誤解或誤判的風險，並加強全面合作。