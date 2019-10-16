【華為風波】德國5G沒排除華為設備　再遭美國警告

針對德國政府表示不會完全排除讓中國電訊業巨頭華為公司參與5G網絡建設，美國高官10月15日再次發出警告，稱將重新考慮與使用中國公司設備的盟友共享情報。

綜合媒體10月16日報道，德國聯邦網絡管理局（Federal Network Agency）15日發佈了一份針對電訊網絡新安全要求的廣泛草案，其中規定網絡組件的製造商和供應商必須通過各種認證程序證明他們的「可信度」，但沒有明確禁止中國電訊業巨頭華為公司或其他供應商。

美國《華爾街日報》15日報道稱，德國出台的新安全標準在提交議會之前可能會進行修訂，但這為華為參與德國亟需的高速互聯網基礎設施升級鋪平了道路。

針對德國政府表示不會完全排除讓華為參與5G網絡建設，美國15日再次發出警告，稱將重新考慮與使用中國公司設備的盟友共享情報。

美國國務院負責網絡和國際通訊的副助理國務卿斯特雷爾（Rob Strayer）重申，如果德國允許華為參與其5G網絡建設，美國將重新評估與柏林在情報共享和其他安全關係方面的關係。

斯特雷爾說：「我們需要確保只有值得信任的供應商才能參與5G網絡。」他說，關鍵威脅是供應商能夠在軟件更新中插入惡意代碼。

他表示：「檢查源代碼永遠不能解決這個問題。測試永遠無法查出代碼中的所有潛在漏洞。需要有一種固有的信任關係。」

另據報道，10月15日舉行的MBBF 2019（全球移動寬頻論壇）上，華為5G產品線總裁楊超斌透露了華為5G規模商用最新進展：目前華為所獲5G商用合約已達到60多個，發貨數達40萬模塊（指5G Massive MIMO AAU模塊）。

華為所獲得的60多份5G商用合約中，32份來自歐洲、11份來自中東、10份來自亞太、7份來自美洲、1份來自非洲。

今年5月份，楊超斌曾在一次媒體會上表示，當時華為商用合約為40多個，發貨數為10萬模塊。