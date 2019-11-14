【中美貿易戰】美媒：美方進一步要求中方讓步以便有更大收穫

美國總統特朗普（Donald Trump）發表重要的經貿政策演講，對美中談判進展罕見少言寡語。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在媒體一再追問下，亦只透露一詞。知情人士揭美方正想用手中籌碼，撬動中國更大讓步。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）記者陶思徹（Kayla Tausche）11月13日在Twitter上表示，媒體迫切期望得到比特朗普11月12日在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）演講更多的、關於美中談判的最新進展。

追問之下，庫德洛當天回覆CNBC說：「與『接近』（Close）一詞相比，我不確定還能有更多的消息可以告訴你。」此前一天11月12日，庫德洛對CNBC說，如果不到達成協議的一步，將不會有關税調整。雙方談判已在知識產權竊取、金融市場、幣值穩定、大宗商品及農產品貿易上取得進展。

在11月12日的演講中，特朗普確實說道，美中「接近」達成協議了，「重大的第一階段貿易協議很可能即將到來。」卻未透露任何談判或簽約、與中國國家主席習近平計劃會晤的細節。

陶思徹11月13日還表示，有知情人士透露，美國正試着用取消部分關税做籌碼，進一步撬動中方讓步，以便取得更大收穫，包括監管知識產權保護、阻止強迫轉讓技術；目前談判陷入僵局，儘管10月雙方表示原則上已達成協議。

《華爾街日報》當天消息亦提到美中談判遇到「路障」，知情人士說，中方對於將具體採購農產品的金額數值落到可能將達成的協議紙面上，表現得有些機警——特朗普10月11日曾在橢圓形辦公室公布中方承諾採購農產品額是500億美元。

北京希望避免出現簽下一份協議，結果看起來對華盛頓更有利。而且想要在協議的範疇裏，有更多的靈活性，以免貿易緊張關係再度升級，中方官員透露說：「我們總可以停止採購，如果事情變得惡化。」