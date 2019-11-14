【彈劾特朗普】首場聽證三個重要訊息　共和黨集中攻擊聽證會本身

美國總統彈劾案首場公開聽證會在11月13日舉行，兩名政府官員，國務院官員肯特（George Kent）及美國駐烏克蘭大使泰勒（Bill Taylor）分別接受質詢。以下是首日公開聽證會的三個重要訊息。

美國駐烏克蘭大使泰勒正在作供。（Reuters）

特朗普關心對拜登父子的調查

由於兩人在早前閉門作供的供詞已經公開，在公開聽證會上大部分是在重覆閉門作供的內容。但泰勒在作供時，提及一個新訊息：他引述一名助手透露，曾在7月26日、即特朗普與烏克蘭總理通話第二天，聽見美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）與特朗普通電話。

特朗普在電話上提及「調查的進度」，而桑德蘭表示「烏克蘭正凖備推進事情進展」。電話後助手詢問桑德蘭，特朗普對烏克蘭有什麼看法，桑德蘭回答說：特朗普更關心烏克蘭對拜登父子的調查。

泰勒未有在聽證會上說明該助手是誰，但一般相信是泰勒的助理霍姆斯（David Holmes）。

留意到朱利亞尼的政治干涉

肯特未有在作供時提及新訊息，但強調了他意識到特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）正插手介入美國和烏克蘭之間的某種互動。肯定表示在8月中期間，朱利亞尼正利用澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）希望與特朗普會面的機，正在做一些「政治的干涉」。

共和黨在聽證會上，未有就朱利亞尼相關的事件作出質詢。

共和黨的努內斯（左）與律師卡斯托（左，Steve Castor）。（Getty Images）

共和黨集中攻擊聽證會本身

眾議院情報委員會共和黨代表努內斯（Devin Nunes）表示，民主黨的彈劾目標是要推翻2016年大選結果，並指責因民主黨不滿「通俄門」的調查結果，轉而製造新的烏克蘭事件，推動彈劾目的。

如努內斯在開場致詞時，攻擊民主黨調查委會員主席希夫（Adam Schiff）在2017年「試圖從俄羅斯獲得特朗普裸照」、「向維基解密提供假資料」等，圖打擊民主黨委員會的誠信。

共和黨在質詢過程中甚少就證供本身作出質詢，而是直接攻擊聽證會本身，部分問題亦令參與聽證者感到困惑。

另外，共和黨抱怨指民主黨阻止部分關鍵證人前往作證，而是依賴第二手和引述資料。但民主黨反駁指特朗普阻止關鍵證人作供，包括署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）及前白宮安全顧問博爾頓等。民主黨拒絕讓告密者親身前往國會作證，稱是為保護告密者的權利與安全。