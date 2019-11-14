【通烏門】首場公開聽證會展開　駐烏大使：特朗普較在意調查拜登

美國眾議院繼續進行針對總統特朗普的彈劾調查，並於11月13日召開首場公開聽證會。眾議院情報委員會傳召署任美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）和負責歐洲事務的副助理國務卿肯特（George Kent）作供，其中泰勒透露，比起烏克蘭，特朗普較在意調查拜登。

眾議院情報委員會傳召署任美國駐烏克蘭大使泰勒作供。（美聯社）

泰勒的證詞反映特朗普極有興趣使到烏克蘭調查前副總統拜登（Joe Biden）。泰勒重申，據他理解，除非基輔合作，美國3.91億美元的安全援助將會被扣起。

泰勒表示，他的一名職員無意中聽到特朗普和美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）在7月26日的通話，特朗普詢查有關拜登的調查，桑德蘭回應指烏克蘭已經準備好展開調查。

該名職員之後問桑德蘭，特朗普對烏克蘭有什麼看法。據泰勒指，桑德蘭稱特朗普較在意有關拜登的調查，並提到調查是由特朗普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）所推動。泰勒回應眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）的提問指，事件意味特朗普在意有關拜登的調查多於烏克蘭。

希夫於開場致辭時表示，彈劾調查是問題是特朗普是否有試圖利用盟友的脆弱，並邀請烏克蘭干擾美國的選舉，而答案不但影響現任總統的未來，亦會影響總統一職的未來。共和黨的努內斯（Devin Nunes）則反斥民主黨試圖推翻2016年的大選結果。