【中美貿易戰】北京公布取消關稅談判進展　避談兩個尖鋭問題

中國商務部新聞發佈周例會上，發言人高峰公布，中美正在就取消關税的幅度問題，「進行深入討論」。與美國總統特朗普（Donald Trump）及白宮高官的三緘其口形成鮮明對比。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月14日發表題為《中國商務部新聞周例會稱中美應當用除税的辦法止戰》的文章認為，到了現階段，美中都需要在各自據理力爭的分歧上讓一步。

文章指出兩個輿論聚焦的尖鋭問題：1、特朗普11月8日明確表示，沒有同意取消對華徵税；2、北京是否拒絕將採購美國農產品的數字白紙黑字落實下來。中國商務部新聞發言人高峰對這兩個問題均未做出回應。

中國商務部北京時間11月14日舉行每週例行新聞發佈會，高峰在回答中美經貿磋商相關問題時表示：「中方多次強調，貿易戰由加徵關税而起，也應由取消加徵關税而止，這是雙方達成協議的重要條件。取消加徵關税，符合生產者和消費者的利益，符合中美兩國利益，也符合世界利益，是雙方而不是單方的利益所在。」

高峰強調說：「如果雙方達成第一階段協議，關税取消的幅度應充分體現第一階段協議的重要性，而其重要性應該由雙方共同估量。雙方正在就此進行深入討論。中方願與美方共同努力，在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此核心關切，為達成第一階段協議創造條件。」

特朗普11月12日在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演講稱，「重大的第一階段（美中）貿易協議很可能即將到來。」

從「重要」、「重大」這兩個字眼上看，雙方都在期待一場勝利。

《華爾街日報》11月13日消息稱，中方官員透露，北京希望避免出現簽下一份協議，結果卻對華盛頓更有利的局面。