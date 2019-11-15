【通烏門】佩洛西：特朗普實際上已承認行賄

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）11月14日表示，特朗普（Donald Trump）總統已經承認在通烏門醜聞中行賄，並指控他違反了美國憲法。

路透社11月14日報道，在彈劾調查首次公開聽證會後第二天舉行的新聞發布會上，眾議院民主黨領袖佩洛西表示：「13日的證詞證實了特朗普行賄的證據」。

她說：「賄賂的目的是提供或拒絕軍事援助，以換取對選舉進行虛假調查的公開聲明。這是賄賂。」

佩洛西說：「總統承認並說它『完美』，我說它是完全錯誤的。這是賄賂。」

《華爾街日報》14日評論稱，這番話是佩洛西這位加州民主黨人對特朗普在通烏門問題上的行動所發表的最強烈的評論。

民主黨人正在調查特朗普是否濫用權力，拒絕向烏克蘭提供3.91億美元的美國安全援助，以此向基輔施壓，以換取對美國前副總統拜登（Joe Biden）和2016年美國大選進行調查，這兩項調查將在政治上對他有利。

但特朗普否認有任何錯誤行為，並批評有關調查是「政治迫害」。

另一位核心人物、前美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）將在15日舉行的第二次公開聽證會上作證。

13日，兩名外交官就特朗普7月25日與當時剛剛就任的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話的情況公開作證，這是彈劾調查的核心內容。

在那次通話中，特朗普敦促澤連斯基進行調查，並提到了美國的援助，但並沒有把兩者聯繫在一起。