華為2020年將在日本推出多款5G手機

中國通信設備商華為11月14日宣布，2020年在日本推出支持新一代通信標準「5G」的智能手機，以配合日本推出5G服務以及東京奧運會的召開。

據日本《朝日新聞》11月15日報道，華為日韓地區部總裁吳波11月14日宣布，考慮在2020年7月東京奧運會開幕前，在日本開始銷售支持5G功能的華為智能手機。日本電信營運商計劃在明年春季開始提供5G服務，華為目前正在與各大電信商就採購手機一事進行交涉。

吳波在採訪中表示：「計劃配合5G商用化和奧運會銷售5G系列手機。」

華為計劃於2020年在日本市場推出5G手機。（VCG）

此外，就受美國制裁華為的影響，日本電信商此前暫停銷售華為手機一事，吳波強調：「立刻就恢復了，（華為）還在自由手機SIM卡市場逐漸佔據了市場第一的位置。」

吳波還表示，在美國制裁背景下，華為雖然正在開發獨立的操作系統，但今後華為手機搭載的操作系統仍將優先使用Android。「與美國Google公司保持着良好關係，將優先使用Android系統。」

值得一提的是，另據《朝日新聞》11月14日報道稱，日本政府為了加快5G在日本國內的普及，將提前完善相關環境，並計劃削減移動通信營運商以及有線電視營運企業的税金，從明年開始減免這些企業的法人税和固定資產税。

不過，日本政府考慮將使用華為、中興等中國產品的相關企業排除在5G減税方案外。

分析認為，中國於2017年制定國家情報法，目的是要求中國企業及個人向諜報活動提供支援。此外，美國也從安保的角度要求盟國勿使用中國的5G設備。