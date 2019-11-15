【加州高中槍擊案】槍手傳為美日混血兒　曾預告犯案

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美國加州一間高中當地時間11月14日早上發生槍擊案，造成最少2死6傷。美國傳媒報道指，槍手為16歲的美日混血兒，懷疑曾在Instagram上預告犯案。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）引述鄰居及執法部門消息指，槍手是就讀於索格斯高中（Saugus High School）的16歲男學生伯豪（Nathaniel Berhow）。當地警方表示，校方保安攝錄機拍攝到槍手從背包中拿出點45口徑手槍向學生射擊，最後將槍放到頭部自轟。槍手被送到醫院，情況危殆。

《紐約郵報》（New York Post）報道指，貝豪是一名美日混血兒，與母親同住與案發地點不足4公里的住宅。報道引述鄰里和朋友稱伯豪為人寡言但友善，成績不俗。《洛杉磯時報》引述警方消息指，他的父親有酗酒習慣，喜愛打獵並曾製造子彈，2017年因心臟病去世。

警方在記者會上表示，發現一個相信是屬於槍手的Instagram帳戶，在案發前一晚開帖文稱「索格斯高中明天將會很好玩」（Saugus, have fun at school tomorrow）。惟Instagram發言人確認該帳戶並不屬於槍手。另外有傳槍手與女朋友不和，警方循此方向調查，並向他的女友問話。

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