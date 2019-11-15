【加州高中槍擊案】槍手傳為美日混血兒　曾預告犯案

美國加州一間高中當地時間11月14日早上發生槍擊案，造成最少2死6傷。美國傳媒報道指，槍手為16歲的美日混血兒，懷疑曾在Instagram上預告犯案。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）引述鄰居及執法部門消息指，槍手是就讀於索格斯高中（Saugus High School）的16歲男學生伯豪（Nathaniel Berhow）。當地警方表示，校方保安攝錄機拍攝到槍手從背包中拿出點45口徑手槍向學生射擊，最後將槍放到頭部自轟。槍手被送到醫院，情況危殆。

The LASD has yet to identify the gunman in Thursday's shooting at Saugus High School but neighbors who lived next door to the suspect and others at Saugus High School say the shooter is 16-year-old Nathaniel "Nate" Berhow. https://t.co/asMr9yMdbt — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) 2019年11月15日

《紐約郵報》（New York Post）報道指，貝豪是一名美日混血兒，與母親同住與案發地點不足4公里的住宅。報道引述鄰里和朋友稱伯豪為人寡言但友善，成績不俗。《洛杉磯時報》引述警方消息指，他的父親有酗酒習慣，喜愛打獵並曾製造子彈，2017年因心臟病去世。

警方在記者會上表示，發現一個相信是屬於槍手的Instagram帳戶，在案發前一晚開帖文稱「索格斯高中明天將會很好玩」（Saugus, have fun at school tomorrow）。惟Instagram發言人確認該帳戶並不屬於槍手。另外有傳槍手與女朋友不和，警方循此方向調查，並向他的女友問話。