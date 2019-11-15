普京：對華貿易額達2000億美元可實現

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，與中國貿易額達2000億美元的目標是絕對現實的，並指出雙邊合作的前景良好，一切都在按計劃進行。

中俄關系上升至新高度，習近平與普京（右）已舉行多次會晤。（AP）

俄羅斯衛星通訊社11月15日報道，俄羅斯領導人在到訪巴西參加金磚國家峰會期間回答記者提問時談到了在活動期間與中國國家主席習近平舉行的單獨會晤的議程。普京指出，他與中國領導人討論了雙邊關係的全部範圍，首先是經貿問題。

普京表示：「你們知道我們甚至略微超出了我們以前的計劃——或者更確切地說，我們加快了這些計劃——比計劃的更早達到了1000億美元貿易額的數字：整個去年我們達到了1080億美元。現在我們為自己設定了達到2,000億美元的任務，這是絕對現實的數字。」

普京指出，目前雙方不僅是在「虛擬數字」方面進行工作，而且已在實際操作中。

他表示：「我們各自的部門目前正在制定我們的聯合行動計劃，以看看我們能在多長時間內達到2,000億貿易額。當然，我們有正在合作的大型項目——太空、核能和飛機制造，我們在高科技行業擁有良好的前景。一切都在按計劃進行，我們對此保持着控制。」

值得一提的是，中美貿易激戰之際，在石油，天然氣和液化天然氣（LNG）之後，俄羅斯正推動另一種能源產品，液化石油氣（LPG），以及包括農產品在內的更多其他商品搶佔中國市場。

俄羅斯經濟發展部部長奧列什金（Maxim Oreshkin）表示，伴隨美中貿易戰，俄羅斯產品可取代美國的產品。與美國不同，中國現在更把俄羅斯看成是任何商品的可靠供應夥伴，俄羅斯目前與中國正圍繞農產品和其他商品的供貨在積極談判。