金磚五國將發行加密貨幣　打造統一支付系統

隨着區塊鏈技術的不斷完善，加密貨幣也成為當下的熱門話題。金磚國家（BRICS）正在計劃打造一種加密貨幣來完善支付體系。

金磚國家領導人第十一次會晤在巴西舉行。（AP）

俄羅斯金融新聞媒體RBC在11月14日報道，俄羅斯直接投資基金（RDIF）總幹事德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）當天透露，在巴西舉辦的金磚國家峰會上，金磚國家商業委員會（BRICS Business Council）支持其成員國之間建立一個以加密貨幣支付的結算系統。

德米特里耶夫表示，一個有效運行BRICS加密貨幣的支付系統，將能刺激多國之間的貨幣清算，同時還可確保國家之間的結算和投資穩定，金磚五國之間的投資佔全球總投資流入的20%以上。

值得一提的是，金磚國正減少使用美元結算的份額，根據德米特里耶夫的說法，過去5年來，美元在外貿結算中所佔的份額已從92％降至50％。

與此同時，俄羅斯財政部副部長科雷切夫（Vladimir Korechev）13日表示，「俄羅斯央行已經調整了其國際儲備結構，並在繼續調整。俄羅斯財政部2020年計劃減少美元在國家福利基金中的比重，並在考慮增添人民幣等幣種。」

近年來俄羅斯在外匯儲備方面施行「去美元化」方針，同時又提高持人民幣佔比。10月初，俄羅斯央行數據顯示，俄央行國際儲備資產的13.4%位於中國，較2018年增加8.7個百分點，中國成為俄央行國際儲備資產最集中的外國國家。