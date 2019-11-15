習近平金磚峰會講話　強調四個「應該」五個「要」

11月14日，中國國家主席習近平出席金磚國家領導人第十一次會晤並發表講話。習近平提出四個「應該」，指出五個「要」，並強調兩個「反對」。

🔻金磚峰會圖片🔻

中國外交部官方網站稱，11月14日，金磚國家領導人第十一次會晤在巴西首都巴西利亞舉行。中國國家主席習近平出席峰會並發表講話。

保護主義愈演愈烈

習近平在講話中指出，保護主義、單邊主義愈演愈烈，世界經濟中不穩定不確定因素明顯上升，這令人擔憂。他強調，金磚國家要展現應有責任擔當，倡導並踐行多邊主義，營造和平穩定的安全環境。

為此，習近平對金磚國家提出四個「應該」，指出五個「要」，並強調兩個「反對」，即反對霸權主義和強權政治、堅決反對保護主義。

四個「應該」

習近平說，金磚國家應該以維護世界和平、促進共同發展為目標，倡導並踐行多邊主義。

他稱，應該深入推進金磚國家新工業革命夥伴關係，在貿易和投資、數字經濟、互聯互通等領域不斷打造合作成果，努力實現高質量發展。

習近平指出，金磚國家應該發揮負責任大國作用，積極倡導共商共建共享的全球治理觀，推動全球經濟治理體系變革。

金磚國家應該保持勢頭，再接再厲，不斷拓展人文交流廣度和深度。

五個「要」

習近平在講話中還表示，要維護聯合國憲章宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系，反對霸權主義和強權政治，建設性參與地緣政治熱點問題解決進程。

他稱，要通過金磚國家外長會晤等機制，發出金磚共同聲音，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

他又指出，要堅決反對保護主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，提升新興市場國家和發展中國家在國際事務中的發言權和影響力。

習近平又表明，推動將發展問題置於全球宏觀政策框架核心位置，堅定落實聯合國2030年可持續發展議程和應對氣候變化《巴黎協定》。

他稱，要以「金磚+」合作為平台，加強同不同文明、不同國家的交流對話，讓金磚的朋友圈越來越大。

中國將堅持擴大開放

習近平強調，中國將堅持擴大開放，增加商品和服務進口，擴大外資市場準入，加強知識產權保護。

中國將秉持開放綠色廉潔理念，推進高質量共建「一帶一路」。中國將致力於推動構建開放包容、合作共贏的亞太命運共同體與人類命運共同體。

在當天隨後舉行的金磚國家領導人閉門會議上，習近平發表講話時還表示，金磚國家的發展壯大，帶動了國際格局調整的速度、廣度、深度，正在從根本上改變世界政治經濟版圖。

習近平：沒有哪個國家天生獨領風騷

習近平說，沒有哪個國家天生獨領風騷，也沒有哪種模式註定高人一等。全球化時代，不應該是一部分人反對另一部分人，而應該是所有人造福所有人。要弘揚多邊主義，其核心要義是，國際上的事應該由大家商量着辦，不能由一國或少數幾個國家說了算。

習近平指出，中國支持對世界貿易組織進行必要改革，堅持世界貿易組織核心價值觀和基本原則，包括髮展中國家應享有的「特殊與差別待遇」。