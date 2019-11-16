中國企業蒙牛收購澳洲奶粉商　惹澳政客不滿

澳洲外國投資審核委員會（FIRB）當地時間11月15日批准中國蒙牛乳業收購該國嬰兒奶粉製造商貝拉米（Bellamy），但此舉在澳洲引發較大爭議。

中澳在經濟領域保持合作。（VCG）

澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）11月15日表示，澳洲外國投資審核委員會「全體一致地建議」，中國蒙牛乳業股份有限公司以14.3億澳元的價格收購澳洲知名奶粉製造商貝拉米「不與國家利益衝突」，他本人對此也表示支持。

弗萊登伯格續指，批准這一交易將「確保貝拉米能夠繼續支持澳洲的就業，增強其擴大國內市場和出口機會的能力。」

《澳洲人報》15日報道，這筆交易帶有一些關鍵性條件，包括貝拉米董事會多數成員必須為澳洲公民，公司總部至少要留在該國10年，需要在維多利亞州投資1,200萬澳元，以建立或改善奶粉加工設施。

然而，右翼政黨「單一民族黨」（One Nation）的黨魁漢森（Pauline Hanson）卻稱，她對此交易感到「憤怒」，「這引發人們對食品安全的擔憂」。

漢森稱，「我們允許中國人搶走一家在市場佔領先地位的奶粉製造商，卻很少考慮這對我們國家的未來會意味着什麼」。澳洲國家黨前黨魁喬伊斯（Barnaby Joyce）15日表示，看到澳洲又有資產賣給中國人，他「深感失望」。