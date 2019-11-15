【澳洲大火】350隻樹熊葬身火海　好心夫婦家中收留24隻受傷樹熊

澳洲新南威爾士州山火持續多日仍未撲滅，當局形容是有史以來最嚴重災難性山火，災區覆蓋一個自然保護區，估計多達350隻樹熊已葬身火海，一對好心夫在家設立燒傷中心，收留及照顧被燒傷的24隻樹熊，為牠們清洗傷口、打抗生素及止痛藥。

不少樹熊在山火中受傷，包括毛髮被燒焦、爪、鼻子等燒傷。（fb專頁「Hack_on_triple_j」圖片）

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「關愛樹熊」組職早在1993年成立，一對夫婦成員克莉絲汀（Christeen McLeod）和保羅（Paul McLeod）雖然不是獸醫，但表示情況刻不容緩，決定將受傷的樹熊收留在家中照顧。上周他們拯救了一隻遭嚴重燒傷的樹熊，其毛髮被燒焦，爪、鼻子及耳朵也被燒傷。

上月26日因閃電觸發山火，至今還未撲滅。（資料圖片）

克莉絲汀表示傷口需非常小心處理，最擔心傷口受感染，會打抗生素及止痛藥，還會給牠們帶手套，避免接觸到傷口，「牠的復康之路很漫長，現在只能細心觀察」，她亦指看到樹熊受傷非常心痛苦，「這些動物在大火遭受折磨，極為痛苦」。可幸的是，這隻樹熊休養數日後，已回復胃口。

保羅指在發生火災時，樹熊的本能反應會爬到樹頂，但同時令牠們難以獲救，需出動長梯等工具才能營救。

今次澳洲災難性山火地點位於悉尼以北約400公里，蔓延至2000公里頃的灌木叢，在上月26日因閃電觸發山火，目前已造成3人死亡、近200多處住所被毀、成千上萬居民被迫撤離。

（綜合）