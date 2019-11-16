距大選不足一年　傳特朗普要求日本大幅增加支付軍費

隨着美國大選臨近，又加之面臨被彈劾的風險，特朗普急需外交政績來吸引選票，而日韓或將為此埋單。

特朗普曾於2019年5月到訪美軍駐日本橫須賀基地。（Reuters）

美國雜誌《外交政策》11月15日引述多名美國政府相關人士報道，為了能在2020年美國總統大選時吸引選票，特朗普政府打算要求日本承擔更多軍費，以抵銷5萬多名駐日美軍的開銷。

據消息人士透露，美國欲要求日本支付80億美元左右的軍費，為此前的4倍。

報道稱，美國總統特朗普一直認為日美安保條約「不公平」，要求日本增加對軍費的負擔。6月訪日時，特朗普就曾當面表示：「這是不公平的協議。若日本受到攻擊，美國必須為日本而戰。但美國受到攻擊時日本卻不用投入戰鬥。」

據媒體報道，美國也要求韓國政府支付近50億美元的防衛費。《外交政策》雜誌分析稱，這或許是特朗普為了2020年總統大選所採取的措施——特朗普政府似乎欲藉此宣傳其在外交領域取得的成果。

美國有線電視新聞網（CNN）11月14日報道稱，一位國會助理和一名政府官員透露，特朗普要求韓國在2020年分攤相當於現有規模5倍的軍費，以支付美國在朝鮮半島的駐軍開銷。

消息稱，韓方官員對此反問道：「你們（美軍）是僱傭軍嗎？」

美國麻省理工學院（MIT）研究朝鮮半島的副教授納朗（Vipin Narang）談及「特朗普要價」時甚至諷刺道：「沒什麼比勒索更能表達我愛你了。」

而且這筆高昂的費用不僅令韓方官員驚訝，質疑美國對韓美同盟的承諾，也令不少美國官員和軍方人士感到驚訝。

歷史上，韓國分攤軍費的漲幅一般為5%至10%，400%的漲幅被普遍視為超出政治合理性的區間。