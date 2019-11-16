【通烏門】美國前駐烏大使作供　特朗普Twitter炮轟

美國國會眾議院對總統特朗普的彈劾調查繼續進行，前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）11月15日出席公開聽證會。

彈劾特朗普調查聽證會：華盛頓國會大廈11月15日舉行彈劾特朗普調查的第二輪公開聽證會。（Reuters）

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眾議院情報委員會15日舉行第二場公開聽證會，約萬諾維奇到場作供，指總統特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）對她精心策劃的抹黑行動，「應該引起在座各位的關注。」

約萬諾維奇10月出席閉門聽證會時表示，受到朱利亞尼的攻擊，導致5月被解除美國駐烏克蘭大使一職，認為朱利亞尼等人很可能相信，美國對烏克蘭的反腐政策阻礙了他們在財務上的野心。

特朗普15日在聽證會召開的同時發布Twitter，指「約萬諾維奇去的每一個地方都變得糟糕，烏克蘭新任總統在第二次通話中，亦對約萬諾維奇表達負面評價。」「美國總統絕對擁有任命大使的權利。」

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年11月15日

情報委員會主席希夫（Adam Schiff）在聽證會上宣讀特朗普的Twitter，形容特朗普在約萬諾維奇作供時進行攻擊。約萬諾維奇表示，無法知道特朗普的目的，但認為特朗普此言令人「畏懼」（intimidating）。希夫表示，委員會的議員會對恐嚇證人的行為進行非常嚴肅的處理。