【通烏門】美國前駐烏大使作供　特朗普Twitter炮轟

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美國國會眾議院對總統特朗普的彈劾調查繼續進行，前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）11月15日出席公開聽證會。

彈劾特朗普調查聽證會：華盛頓國會大廈11月15日舉行彈劾特朗普調查的第二輪公開聽證會。（Reuters）

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眾議院情報委員會15日舉行第二場公開聽證會，約萬諾維奇到場作供，指總統特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）對她精心策劃的抹黑行動，「應該引起在座各位的關注。」

約萬諾維奇10月出席閉門聽證會時表示，受到朱利亞尼的攻擊，導致5月被解除美國駐烏克蘭大使一職，認為朱利亞尼等人很可能相信，美國對烏克蘭的反腐政策阻礙了他們在財務上的野心。

特朗普15日在聽證會召開的同時發布Twitter，指「約萬諾維奇去的每一個地方都變得糟糕，烏克蘭新任總統在第二次通話中，亦對約萬諾維奇表達負面評價。」「美國總統絕對擁有任命大使的權利。」

情報委員會主席希夫（Adam Schiff）在聽證會上宣讀特朗普的Twitter，形容特朗普在約萬諾維奇作供時進行攻擊。約萬諾維奇表示，無法知道特朗普的目的，但認為特朗普此言令人「畏懼」（intimidating）。希夫表示，委員會的議員會對恐嚇證人的行為進行非常嚴肅的處理。

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