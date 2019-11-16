時隔逾2年　比爾蓋茨超越貝佐斯重登世界首富

微軟公司（Microsoft）聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）11月15日正式取代亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成為全球首富，這是他兩年多來首次重登榜首。

比爾蓋茨時隔兩年多重返世界首富寶座（VCG）

綜合媒體11月16日報道，美國五角大樓近日出人意料地宣布，將一份價值100億美元的雲計算合約給予微軟而非亞馬遜，這可能在一定程度上幫助了比爾蓋茨。

自那以來，微軟股價上漲4%，比爾蓋茨因此擁有1100億美元的財富。而亞馬遜股價則下跌約2%，貝佐斯的淨資產降至1087億美元。

路透社報道，亞馬遜方面14日表示，正在對五角大樓授予微軟上述合約提出質疑，並對「政治因素」妨礙公平簽訂合同的過程表示擔憂，且在8日已就美國國防部的決定提出正式抗議。美國總統特朗普（Donald Trump）過去曾多次批評亞馬遜。

亞馬遜發言人透露，在14日的一次全公司會議上，亞馬遜AWS雲服務部門行政總裁賈西（Andy Jassy）指出，如果特朗普詆譭其中一名競標者，那麼要美國相關部門客觀地授予合約，將成為一個挑戰。

新聞網站商業內幕（Business Insider）報道，亞馬遜認為，AWS獨具經驗，有資格提供美國軍方所需的關鍵技術，並始終致力於支持國防部現代化的工作。

該公司表示，「政府及其民選領導人以不受政治因素影響的客觀方式管理（政府）採購，對我們的國家至關重要。JEDI（即戰雲系統合同）評估過程的許多方面都存在明顯的缺陷、錯誤和偏見，但重要的是要檢查和糾正這些問題。」

亞馬遜將「落選」的矛頭指向政治干預，特別是特朗普。

10月末，一本前國防部長馬蒂斯（James Mattis）的傳記《堅守陣線：特朗普的五角大樓之內與馬蒂斯部長》透露，特朗普2018年夏天曾要求五角大樓在這場招標中「整死亞馬遜」（screw Amazon），但被馬蒂斯拒絕。後者於當年年底辭職。