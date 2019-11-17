德國聯盟黨排除華為參與5G建設　默克爾陷兩難

德國總理默克爾（Angela Merkel）11月8日表示，德國非常看重對參與5G網絡建設的企業提出的安全要求及其可驗證性，但不會為某個特定的供應商單獨設定標準。近日有消息傳來默克爾黨派議員反對中國通信巨頭華為參與5G擴建。

德國之聲11月16日報道稱，鑑於是否讓華為參與德國5G移動網絡擴建計劃引發的爭議，德國聯盟黨（CDU/CSU）一個更大的議員小組計劃提交一份提案，要求排除華為參與德國的網絡擴建。

報道稱，議員們的該提案中寫道：「在這一前提下，值得信賴的應該是沒有受到非法制和非民主國家影響的供應商。」將於11月22日和23日召開的德國聯盟黨黨代會迄今已經收到2份旨在排除華為參與德國網絡擴建的提案。

據稱，提案委員會建議不要在黨代會上，而是在討論電信法修訂案時就這一問題進行磋商。議員們現在遞交提案是為了阻止政府和電信公司製造既成事實。

預計11月17日以及11月18日，聯邦內閣對數碼化技術應用領域進行審核時，將涉及到華為的問題。

彭博社11月14日報道稱，據知情人士透露，默克爾政府準備對國家安全事務的鷹派人士作出關鍵讓步，提高針對華為的安全壁壘。

消息人士稱，德國政府正在推出的一項安全措施草案旨在阻止華為組件進入該國5G的核心網絡。新規則可能會讓德國情報部門和美國政府官員感到安心，他們此前警告華為與中國政府的聯繫將帶來風險，5G面臨遭受破壞或受間諜活動利用的可能性。

根據一位知情官員稱，如果不對華為敏感程度較低的零組件產品發佈禁令，德國電信高管們願意在5G設施的關鍵領域接受這樣的限制。