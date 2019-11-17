【英國大選】保守黨捲入賄選指控　疑涉遊說脫歐黨棄選

英國12月12日將舉行大選，保守黨11月16日捲入賄選醜聞，倫敦警方表示正調查兩宗選舉欺詐的指控。

英國首相約翰遜否認保守黨賄選，直言這不是該黨的處事作風。（Reuters）

脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉奇（Nigel Farage）聲稱，有人接觸他們的候選人，說可以提供職位或爵位，換取他們放棄參選。

法拉奇指出，有人多次接觸他，說可以安排他擔任上議院一個席位，條件是他要「悄悄棄選」，更指他們未能說服自己之後，於唐寧街10號工作的人便試圖繞過他，直接向脫歐黨高層提議，如該黨能夠說服法拉奇讓黨中參選人退選，該黨有8人就可獲封爵位。

首相約翰遜（Boris Johnson）表示，得悉有保守黨高層曾與脫歐黨人士「對話」，但斷然否認保守黨向脫歐黨提議封爵的說法，僅稱「這不是我們的處事作風」。

倫敦警方指出，收到關於賄選及有關大選行為不當的兩宗指控，特別調查組會負責調查所有此類刑事指控，亦正評估這兩項指控。

法拉奇11日表示，脫歐黨不會在大選中挑戰保守黨317個議席。這意味保守黨無需擔心在大選中遭脫歐黨「鎅票」，約翰遜回應指此舉有助避免英國再次出現懸峙議會。