美國參議院加速推動《香港人權法案》　 特朗普或因中國拒簽？

美國眾議院通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），兩名資深參議員11月14日宣布啟動「熱線」程序，如無參議員反對，最快可於18日通過。但在中美快將達成首階段貿易協議之時，美國總統特朗普會否簽署法案呢？美媒指出，特朗普至今未表態會否簽署法案。

法案主要推手之一、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）日前稱，參議院已加快通過有關法案的程序，並強調如無參議員反對，最快可於18日通過。

若參議院通過法案，兩院將整合兩個版本，再提交總統特朗普決定簽署抑或否決法案。《華盛頓郵報》（Washington Post）報道，法案獲參議院通過後，仍需要克服另一個障礙：白宮可能關心中美貿易協定，多於香港情況。

報道指出，現在的問題是特朗普會否堅定地捍衛香港，即使上周本港示威加劇，但特朗普仍無就局勢發表評論或發表Twitter。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC） 主席、眾議員麥戈文（Jim McGovern）接受訪問時稱，特朗普的沉默值得注意，相當令人不安。他認為，毫無疑問美國希望與中國建立良好的經濟關係，但這不代表要犧牲對人權的承諾。