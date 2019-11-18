捷克天鵝絨革命30周年　反政府示威要求總理下台

11月17日是捷克爆發天鵝絨革命（Velvet Revolution）30周年。捷克近25萬民眾16日聚集於首都布拉格，向捲入利益衝突的總理巴比什（Andrej Babis）發出最後通碟，要求對方下台。

示威者從全國多地湧到布拉格的萊特納公園（Letna park），重回捷克斯洛伐克共產政權倒台時期最大集會埸所，揮動捷克和歐盟的旗幟。群眾高呼「我們在此」，呼應30年前的呼喊。警方估計有20萬人出席集會，主辦單位則指有25萬人。

示威者認為巴比什和親俄總統澤曼（Milos Zeman）是對民主的威脅。他們要求巴比什於12月31日前解除與愛格富公司（Agrofert）的商業關係，或者選擇下台。如巴比什未能滿足訴求，主辦單位將於1月7日發起另一波示威。

主辦單位百萬民主時刻協會（Million Moments for Democracy Association）副主席羅爾（Benjamin Roll）說：「部份政客不理解我們為何在這裏。其他人不想破壞假期。爭取自由和民主的鬥爭永不會完結。」有參與集會的學生也指，巴比什下台前也不會放棄。

捷克天鵝絨革命30周年前夕，示威者出席集會要求總理下台。（美聯社）

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巴比什需要於2017年2月前轉讓企業擁有權至兩個信託基金，牽涉一個企業集團，包括約250間公司和兩間主要報館。不過透明國際（Transparency International）指，巴比什仍然掌控公司，歐盟一份初步報告亦得出同樣結果。巴比什否認涉及任何不當行為，並指沒有辭職的理由。

巴比什同時被指於1989年前與捷克斯洛伐克的秘密警察合作。2018年7月，巴比什政府簽署權力共享協議，讓共產黨在執政上擔當一定角色，為天鵝絨革命以來首次，引起批評。