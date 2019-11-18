中國突然釋放被拘日本教授　日媒稱或與習近平訪日計劃有關

9月在中國被扣押的日本教授被證實已獲釋並回國。日本政府據悉要求中方立即放人，並警告稱，繼續扣押將不利於中國國家主席習近平2020年出訪日本的計劃。

日本官房長官菅義偉在當地時間11月15日的記者會上公布消息稱，9月在中國被扣留的日本北海道大學教授已經確認被釋放。

另一方面，中國外交部發言人耿爽也在同日透露，在中國被抓的日本北海道大學教授巖谷將已經獲釋並回國，不過耿爽指巖谷非法持有涉及中國國家秘密的資料，「對自己涉嫌違法犯罪行為供認不諱，表示悔過並願意認罪伏法。」

日本《讀賣新聞》11月16日援引日本政府相關人士消息稱，針對北海道大學教授在中國北京被扣押一事，日方向中國政府表明將不利於中國國家主席習近平2020年作為國賓對日本進行訪問，並要求中方立刻放人。

報道稱，日本首相安倍晉三11月4日在泰國曼谷會見了中國國務院總理李克強，安倍當時說：「為了促成習主席國事訪問日本，希望中方積極應對。」李克強回應稱「會加以關注」。

據《讀賣新聞》稱，巖谷被中國當局逮捕，是因為他持有與台灣地區國民黨有關的書籍，據悉該書籍是巖谷從二手書店購得。中國當局雖然以巖谷違反間諜法為由對其進行搜查，但真實原因或是其收集不適當的歷史資料。

報道還援引日本政府高官的話說：「日本國內從事中國研究的學者感到恐懼，因此無法前往中國。」自巖谷被扣押後，不少日本學者暫停赴中國，並有聲音擔憂會影響學術交流。

日本政府被指警告中國，繼續扣押日本教授會影響中國領導人出訪日本。（Reuters）

10月21日，日本政府證實，一名日本男子被中國扣押。據日本《北海道新聞》此前援引消息人士報道，在中國拘捕一名40歲左右的北海道大學教授的事件中，該教授於9月3日應中國政府智庫——中國社會科學院（簡稱社科院）的邀請訪華，之後於9月上旬在社科院為其準備的一家北京旅館內遭到中國當局逮捕。

報道稱，該名男子曾經在日本防衛省的防衛研究所以及外務省工作過，因此中國當局有可能以邀請其訪華之名，實施逮捕。 消息人士稱，該男子被社科院邀請訪華，原計劃在中國滯留兩周。據悉遭逮捕原因是涉嫌間諜活動。

《日本經濟新聞》則指出，在日本，國立大學的教員身份接近於公務員，該身份的人員被扣押尚屬首次。