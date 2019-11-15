中國外交部證實日本涉間諜罪教授已獲釋回國

中國外交部今天（15日）透露，在中國被抓的日本北海道大學教授岩谷將已經獲釋並回國。

中國外交部發言人耿爽表示，「2019年9月8日，中國國家安全部門現場執法，在岩谷將居住的賓館內當場查獲其蒐集的涉及中國國家秘密的資料，並依法對其實施審查。經審查，岩谷將交代了此次和過去曾經蒐集獲取中方大量涉密資料的違法情況，事實清楚、證據確鑿，其行為已涉嫌違反《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反間諜法》。岩谷將對自己涉嫌違法犯罪行為供認不諱，表示悔過並願意認罪伏法。」

現年42歲的北海道大學法學部教授岩谷將。（Asia Pacific Forum網站）

耿爽表示，「中方依據有關法律規定，對岩谷將進行了教育訓誡，責令具結悔過，並決定對其採取取保候審措施。岩谷將已經於今天離境回國。」

他強調，需要指出的是，岩谷將接受審查期間，中方嚴格按照《維也納領事關係公約》、《中日領事協定》及相關法律規定，及時向日本駐華使館進行通報並安排了領事探視，充分保障了岩谷將作為犯罪嫌疑人的合法權利。

據大學網站顯示，岩谷將2007年4月起於日本防衛省防衛研究所工作，從事戰史研究，2016年2月曾短暫任職外務省職位。他其後到北海道大學任教至今，專門研究中國政治。