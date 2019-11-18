斯里蘭卡大選點票結束　前總統弟弟拉賈帕克薩勝出

斯里蘭卡大選點票結束，由前國防部長、在野人民陣線黨拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）勝出。拉賈帕克薩競選時訴求民族主義，誓言打擊恐怖分子，外界擔心國內穆斯林將同受打壓。

拉賈帕克薩的支持者，在街上慶祝拉賈帕克薩勝選。（Reuters）

斯里蘭卡11月17日大選點票結束，拉賈帕克薩以52%票數，力壓只有42%的執政聯合國民黨副主席普雷馬達薩（Sajith Premadasa），勝出選舉。普雷馬達薩在結果未公布前已承認落敗，稱尊重人民的決定，又宣布辭去黨內副領袖一職。

拉賈帕克薩感謝國民支持，並稱將帶領國家走進新旅程，而「所有斯里蘭卡人都是這一旅程的一部分」。

拉賈帕克薩在其兄長，馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）擔任總統期間出任國防部長，成功結束內戰。斯里蘭卡在4月時發生恐怖襲擊，連續多區爆炸造成253人死亡，超過500人受傷。襲擊被指是國內伊斯蘭極端組織ISIS所為。

拉賈帕克薩競選時訴求民族主義，誓言打擊恐怖分子，有擔心指拉賈帕克薩上台後會打壓國內少數的穆斯林。

另一方面，拉賈帕克薩亦被指立場親中。拉賈帕克薩顧問、前外交大臣科霍納（Palitha Kohona）表示，斯里蘭卡與美國沒有軍事協議的必要性，因為斯里蘭卡與華盛頓沒有國防協議。科霍納表示斯里蘭卡歡迎任何國家，包括中國及美國一同開發國內基建項目。