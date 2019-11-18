美向日韓施壓續簽軍情協定　韓防長：目前未出現轉機

韓國國防部長官鄭景斗11月17日表示，美國正就《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）續簽問題向日韓兩國強力施壓。對於如果會談未有進展，協定會否被終止，鄭景斗指雖然不希望發生令人遺憾的事情，但目前未出現轉機。

日本防衛相河野太郎與韓國防長鄭景斗11月17日舉行會談。（VCG）

鄭景斗17日下午在泰國曼谷（Bangkok）召開記者會時指，美方認為軍情協定具有重要的美韓同盟象徵意義和戰略價值，就此不斷向日韓兩國大力施壓，以維持三國安全合作。

鄭景斗指，美國正不斷向日本釋放信號，美國防長埃斯珀（Mark Esper）在美日韓防長會上呼籲日韓防長向政府轉達美方立場，力爭兩國續簽協定。

被問到日方立場有否變化時，鄭景斗表示，日方並未明確表態，日韓在軍情協定問題上仍處於「平行線」狀態。他指，問題需由兩國政府協商解決，雙方正開展大量外交工作，兩國防長也期待協商能夠取得積極進展。

對於如果日韓高級別會談後仍未有突破，軍情協定是否就會終止，鄭景斗指，雖然不希望發生令人遺憾的事情，但目前並未出現任何轉機，雙方正在全面付諸外交努力，希望各方耐心關注相關情況。

假如日韓兩國未有決定續簽協定，GSOMIA將在11月23日失效。