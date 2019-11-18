日韓爭端現曙光　日本開綠燈批准對韓出口半導體材料

日本7月份對韓國採取半導體材料出口管制後「開綠燈」，允許日本企業向韓國出口氟化氫。韓聯社11月16日報道，據多位業界人士透露，日本政府最近通過企業向韓國出口氟化氫的申請。

日本政府7月4日針對韓國施行氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫出口管制，8月底不再把韓方列入獲得貿易便利國家的「白色清單」。韓國方面認定，日方不滿韓國法院裁決日本企業賠償第二次世界大戰期間遭日方強徵的韓國勞工，採取經濟手段報復。

上述3種產品是製造集成電路晶片和智能手機等電子產品過程中的重要原料。依據日方新規，日本企業需要就每份合約分別申請對韓出口許可，政府審批時長可達90天。

面對日本的出口限制，韓國方面採取多項應對措施，包括訴諸世界貿易組織（World Trade Organization）。韓方官員10月初與日方對話，嘗試就出口管制彌合分歧。

這類對話是世貿組織貿易爭端解決機制進程的一部分。依據這一機制，日韓雙方首先應談判化解爭端；如果失敗，韓方可申請世貿組織仲裁。

除氟化氫，另外兩種產品分別在8月和9月實現管制後首批出口。分析人士稱，日方放行氟化氫對韓方出口似乎是想「含蓄地」表明，日方施行出口管制與世貿組織的國際貿易規範不相悖。

日方對韓方施行出口管制波及雙邊關係其他領域，導致雙方對立加深。韓國國務總理李洛淵10月與日本首相安倍晉三會面，轉交韓國總統文在寅親筆信。信中提及，日韓應早日緩和緊張關係。