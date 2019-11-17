【華為風波】五眼聯盟爆發分歧　加拿大情報部門因華為爭吵不休

在美國多次施壓後，「五眼」聯盟關於封殺中國設備供應商華為出現不同步的情況。其中，加拿大情報部門針對華為公司無法達成共識，爭吵不休。

俄羅斯衛星通訊社11月16日報道，澳洲和美國是「五眼」偵查聯盟中唯一決定完全禁止華為設備的國家，其他參與國加拿大、英國、新西蘭暫時還未做出決定。目前，美國仍然在施壓，警告如果不排除華為設備，將停止與該國交換敏感偵查信息，不管他們是多麼近的戰略盟國。

11月8日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出訪柏林，演講期間大肆攻擊中國，並以網絡安全為由呼籲德國將華為公司排除在5G網絡建設之外。（Reuters）

另一方面，華為設備目前幾乎在所有國家通訊網中都有存在，其中包括美國。因此，如果在國家層面做出放棄華為設備的決定，那麼意味着，通訊運營商應全部重建自己的基礎設施。

美國呼籲拒絕華為，但又不分擔為此造成的損失。加拿大兩家大型移動運營商Bell和Telus都不想完全放棄華為，因為這需要花掉很多資金。實質講，加拿大通訊安全中心也支持此項決定，認為為保障信息安全，對中國設備進行仔細檢查就可以了。把原產地作為是否放棄的原則，除物質損失和時間消耗外，不會給國家帶來什麼。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）稱，加拿大安全情報局（CSIS）堅持禁止在本國5G網中使用華為設備。但與此同時，加拿大通訊安全中心（CSE）卻認為，對華為5G設備進行測試和監控後，認為可排除安全風險。

中國學者指出，可以看出，「五眼」聯盟中出現不同步的情況。美國秉承的是地緣政治和意識形態目標，同時又想把因自己決定所造成的損失強加給他人。

現在，美國盟國面臨艱難選擇：繼續緊跟自己的領袖，還是從實際出發，以自己的利益為重。要知道，除了物質上的花費外，放棄華為，還意味着在發展5G領域將處於落後狀態。

華為在5G領域處於世界領先地位，美國不但採取「封殺」措施，還要求歐洲盟友等其他國家聯合抵制。圖為2018年9月26日，北京中國國際信息通信展上，華為5G展台。（VCG）

目前，中國是世界5G技術的領先國家，此領域1/3專利屬於中國。更為嚴重的是，美方無法為自己的盟國提出替代性解決方案。

其結果是，「五眼」聯盟夥伴國以及美國傳統的西歐盟國，都在推遲做出決定。英國多次延遲就華為問題做出決策。德國在5G網安全要求項目中，也未把通訊系統可信任供貨商一詞納入其中。換句話說，是拒絕直接封堵華為進入市場的決定。意大利也不同意美國的看法，強調意大利在通訊領域將完全秉承國家利益。