【意大利】百年一遇嚴重水浸　佛羅倫斯與威尼斯水位及膝如澤國

意大利觀光勝地威尼斯一周內面臨三波洪水來襲，地標聖馬可廣場17日再度關閉，文藝復興重鎮佛羅倫斯和擁有知名斜塔的比薩市也發布水患警報。 流經佛羅倫斯的阿諾河（Arno River）水位漲至1992年來最高。

《佛羅倫斯報》（The Florentine）17日報道，阿諾河流量達每秒2148立方米，佛羅倫斯市當局要求民眾遠離河岸，該市警察發布天氣警報並持續監控天氣狀況至周一，警方則呼籲民眾遠離河邊。

至17日止的24小時內，佛羅倫斯降雨量已超過62公釐，風速達每小時76公里。

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比薩市當局機關正為最壞的狀況做準備，預計阿諾河在周一早上達最大容量。當局呼籲民眾遠離市中心及橋梁區域，當地商店已拉下鐵門。

阿諾河曾經在1966年嚴重氾濫，重創文藝復興重鎮佛羅倫斯，奪走大約100條人命，數千件無價的藝術品也慘遭破壞。

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路透社報道，大小運河交織、隨處可見的歷史建築和藝術收藏的威尼斯，12日夜間水位來到187厘米，為53年來最嚴重的水患。17日格林威治時間12時，水位最高來到大約150厘米，低於當局預測的160厘米，但這仍是1872年有官方紀錄以來情況最糟糕的一周。

市長布魯納羅16日表示，威尼斯將嚴陣以待。但他表示，17日的情況預期不會像12日那樣嚴重，當天廣場、商家、住家和旅館都泡在水中。

【意大利水浸】前總理貝魯斯科尼到場視察災情。（路透社）

布魯納羅預估，12日以來水患已經造成威尼斯損失達10億歐元。

布魯納羅17日推文表示：「高度關注今天的水位。聖馬可廣場（St Mark's Square）關閉，安全第一。」

由於淹水的緣故，威尼斯的提款機大多無法使用，造成居民和觀光客生活更加不方便。

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