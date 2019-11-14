【新聞背後】威尼斯年年陸沉加劇水災問題　「摩西計劃」未紓困

意大利城市威尼斯（Venice）遭遇約50年來最嚴重水災，市內約八成半地區遭淹浸。為何這次水災特別嚴重？成因既被指與氣候變化、陸沉有關，也有指源於官員貪腐，導致遲遲未能實行市內的防洪「摩西計劃」。

「Acqua alta」現象

威尼斯出現了被稱為「Acqua alta」（意即高水位）的現象，水位一度高達187厘米。這是由於意大利對開的亞德里亞海（Adriatic Sea）出現異常潮漲，而潮汐超越了威尼斯潟湖的最高水位，以至洪水湧入市內，造成廣泛水浸。

意大利威尼斯遇上逾50年來最嚴重的水災，市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）涉水而行視察災情，神色不太高興。（Reuters）

海平面上升 城市沉降

當地平均每4年便會出現一次異常的潮漲，成因包括月亮的移動路線、月相、風速和風向、降雨量和海平面水升等。但根據科學雜誌《Live Science》指出，海平面上升並非導致威尼斯水位每年水升的唯一原因，城市沉降也是成因之一。

科學家追蹤威尼斯及城市周圍潟湖的海拔高度，發現這座城市每年平均下沉約2毫米。下沉相信是因為威尼斯所在的亞德里亞板塊向亞平寧山脈（Apennines Mountains）的下方移動，導致城市沉降。

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民眾批評官員貪污 致水閘工程延誤

這次水災導致多個區域水浸，古蹟受到破壞。當地官員將這次水災歸咎於氣候變化，然而在運河附近的商販卻認為事關貪腐，令市內的攔水保護系統工程再三拖延，無法防範水漲。

商販所指的水閘防洪工程名為「摩西計劃」，早在2003年提出，寓意《聖經》人物摩西（Mose）將海水分隔。工程計劃在潟湖興建78個活動水閘，在潮汐水位上升逾1.1米時啟動，形成堤壩。路透社引述消息人士稱，水閘可以抵禦3米高的潮水。

項目原定2018年完工，但由於計劃受貪污醜聞、工程延誤和環保人士反對等影響，預計最快要到2021年才可開始運作。報道指，部分水閘設施已經生鏽，而有消息人士稱，計劃每年預料需要約1億歐元去維護。

威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）稱，將促請政府儘快完成「摩西計劃」，應對水浸情況。