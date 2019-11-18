英德政府關注香港暴力衝突升級　呼籲雙方克制

香港暴力衝突升級。香港理工大學附近成為「戰場」，戰線甚至延伸至油尖旺一帶。英國和德國政府11月18日分別表達關注，並呼籲示威者和警方克制，促請各方展開對話。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）透過發言人表示，嚴重關注香港局勢，促請各方冷靜和克制。外交部發言人指，關注大學校園附近示威者和警方的暴力升級，強調傷者需要獲得合適治療，希望離開的人也應該要有安全通道。他表示，希望結束暴力，呼籲各方在24日的區議會選舉前展開有意義的政治對話。

德國政府發言人德默爾（Ulrike Demmer）表示，德國呼籲各方克制，包括示威者和警方，並展示參與對話的意願。她指，德國希望盡快採取為局勢降溫的實際措施，和平解決衝突。

歐盟發言人科齊揚契奇（Maja Kocijancic）表示，任何暴力都是不能接受，執法部門任何行動亦必須嚴格按照比例執行，同時必須圍護基本自由，尤其包括和平集會和表達的權利。

路透社亦引述美國政府官員指，美國譴責「不合理武力」對待示威者，促請各方避免使用暴力，並且展開建設性對話。官員表示，正如總統特朗普（Donald Trump）所指，美國期望北京遵守《中美聯合聲明》的承諾，保障香港的自由、法律制度和民主生活。