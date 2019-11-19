中美防長首次會面　美國防部發聲明形容會晤富有成效

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）11月18日與中國國防部長魏鳳和會晤。美方發表聲明，指二人首次舉行面對面的會晤，形容會面富有成效。

聲明說，埃斯珀向中方進一步闡明瞭他對美中防務關係的願景和着重點，也就是以透明與互不侵犯的方式發展建設性和以結果為導向的兩軍關係，希望加強溝通渠道，有效管控分歧，找到共同點。

埃斯珀強調，希望確保兩國防務關係能防止和管控危機，降低誤判和誤解的風險，在有着共同利益的領域增進合作。

中國國防部新聞發言人吳謙在曼谷舉行記者會，介紹會晤的有關情況。吳謙形容會晤是積極的、富有建設性的。

吳謙指，兩國防長就中美兩國兩軍關係以及共同關心的國際和地區熱點問題交換意見，達成一些共識。雙方一致認為，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，發展健康穩定的兩軍關係不僅有利於兩國和兩國軍隊，也有利於地區和世界的和平與穩定。

吳謙提到，兩國防務部門和軍隊應落實中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump）的重要共識，在防務安全領域保持經常性溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，切實發揮好兩軍關係作為兩國關係穩定器的作用，為共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係作出積極貢獻。

吳謙說，魏鳳和就台灣、南海、涉港等問題重申中方立場。在台灣問題上，魏部長強調中方始終致力於以和平方式解決台灣問題，但決不容忍發生重大「台獨」事變，中方要求美方慎重妥善處理台灣問題，不要給台海局勢增加新的不穩定因素。

吳謙說，在南海問題上，魏鳳和重申中方維護南海領土主權和海洋權益的決心意志堅定不移，維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，要求美方停止到南海來炫耀武力，不要挑動南海局勢升温。

吳謙說，關於下一步中美兩軍交往活動，兩國防長均表達了積極的態度，強調雙方要規劃好2020年兩軍交往重大項目。下一步，兩軍將繼續就有關安排保持溝通。

中方的聲明只是強調魏鳳和的表態，很少提到埃斯珀的表態。而且魏鳳和在台灣等敏感問題上的表態十分強硬。就在11月12日，美國再次派遣軍艦穿越台灣海峽。這是9月份以來美國軍艦首次越過台灣海峽，也是美國軍艦今年第9次穿越台灣海峽。中國駐美大使崔天凱曾說過，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，這條紅線，不可逾越。