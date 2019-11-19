英政府和軍方涉隱瞞士兵戰爭罪行　國防部否認

英國廣播公司（BBC）周日（17日）報道，英國政府和軍方涉嫌隱瞞士兵在阿富汗及伊拉克駐守期間殺害當地平民；國防部否認有關指控，稱這毫無根據，而英國外相藍韜文（Dominic Raab）則稱已審視所有指控，並已就是否調查戰爭罪行作出「適當平衡」的決定。

英國廣播公司及《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）聯合訪問11名調查人員，他們分別來自負責調查英軍在伊拉克戰爭罪行的「伊拉克歷史起訴小組」（Iraq Historic Allegations Team），以及負責調查英軍在阿富汗戰爭罪行的「諾斯穆爾行動」（Operation Northmoor），並聲稱掌握相關證據。

調查人員花兩年時間，訪問共80名士兵。他們表示，這些罪行包括2012年在阿富汗，3名兒童和一名青年在家中喝茶時，突然遭英國特種部隊成員近距離射殺；英方稱4人均為塔利班武裝分子，但未有提供任何證據。另外，還有兩名伊拉克囚犯於2003年懷疑被英軍虐待後死亡，亦有一名伊拉克警察2003年遭英軍槍殺。

負責跟進逾1000個相關案件的律師雪爾（Phil Shiner），曾被指涉及賄賂等不當行為而遭解僱，隨後兩個組識的調查亦被終止，無任何軍人被起訴。其中一名調查人員說，國防部如非必要，根本從來沒有打算起訴任何職級的軍方人員；另一名調查人員則說，此行為「令人作嘔」，受害人家屬沒有得到公義，為他們感到難過。