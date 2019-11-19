美延長華為臨時許可淪表面功夫　商務部白宮難協調

儘管美國政府11月18日宣布，延長對中國電信業巨頭華為公司的臨時許可證90日，容許美國公司繼續與華為交易。但日媒稱，美國商務部在11月18日發佈的華為臨時許可延期聲明中，對放寬制裁絕口不提。美方至今未批准一項美企的出口申請。

《日本經濟新聞》當地時間19日對此發表評論稱，雖然美國將對華為的臨時許可延期，但這僅限於極小規模的交易，禁運的實際狀況依然不會改變。

華為禁令生效後，美國企業已提出了超過200項出口申請，不過美國商務部至今一項也沒有批准。羅斯11月上旬曾表示「將很快」對美企發放許可，但是在18日發佈的臨時許可延期聲明中，羅斯卻絲毫未提及此事。聲明反而提到，「將嚴密監視威脅美國安全保障的企業，避免美國的創新成果被使用」，姿態嚴厲。

美國商務部相關人士指出，放寬對華為制裁的結論之所以被推遲是因為「（華為問題）與（美中）貿易談判糾纏在一起」。雖然特朗普政府官員表面上稱「華為與貿易磋商不屬於同一問題」。但若一直將華為作籌碼的特朗普態度如不確定的話，美國商務部也無法採取行動。

此外，圍繞允許向華為出口哪些產品和軟件，美國政府內部也需時研議。針對5G相關服務，雖然就繼續禁運達成一致，不過將哪些交易定義為「不對安保構成威脅的交易」則態度不明。