美國韓裔女高官涉誇大履歷兼造假《時代》封面　爭議聲中辭職

美國國務院的韓裔女高官張米娜（Mina Chang）因醜聞辭職，她在國務院官網的履歷遭質疑有誇大成份，又捲入「P圖」造假《時代周刊》封面炫耀自己的爭議，她最終在11月18日遞交辭職信，但否認多個針對自己的指控，包括假封面並非自己製作等，她反擊稱自己受到不公對待。

現年35歲的張米娜，在2019年4月入職美國國務院，擔任院內負責衝突與穩定行動局的副助理國務卿一職，11月18日正式向美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）遞交辭呈，並且立即生效。

張米娜曾經推出唱片《The Holiday Album》

在入職國務院前，張米娜曾在組織Linking the World擔任行政總裁，她又當過歌手、發過唱片。美國媒體報道，美國政府本來還有意讓她擔任更高級的政府職位，負責領導美國國際開發署在亞洲的工作。

張米娜辭職的導火線，正是媒體揭露她有造假之嫌，包括一個以她為主角的假《時代周刊》（Time）封面。

張米娜的《時代封面》照（Youtube視頻截圖@Mina Chang Videos）

在YouTube網站名為「Mina Chang Videos」的頻道內，有多段張米娜的影片，其中有一段她受訪的片段，在訪問之中，她與主持人還談及這個封面。

🔻張米娜在訪問談及《時代》封面的片段🔻

尷尬的是，《時代周刊》已經正式闢謠，直指這個封面是假的。事實上，美國有網民指，這份《時代周刊》雜誌封面有電子樣式，人人都可以使用。

張米娜則回應指，自己沒有偽造這個封面，而是一個朋友發起製作，之後在網上流傳。

🔻更多張米娜的圖片🔻

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其次，在美國國務院的官網上，有關張米娜的學歷、工作經驗遭質疑有誇大成份，例如網頁描述她是哈佛商學院的校友（alumna）。美國全國廣播公司（NBC）則報道，張米娜曾於2016年在哈佛上過7週的短期培訓課程，未拿到學位。

不過，哈佛商學院發言人對此表示，可以給予部分參加過教育課程的人員「校友身份」（Alumni Status）。張米娜之前領導的組織Linking the World則回應指，張米娜沒有稱自己從哈佛得到學位。

國務院的態度是刪除簡歷頁面內容。（美國務院官網張米娜簡介主頁）

此外，張米娜曾稱自己到過阿富汗執行「人道主義任務」，稱自己是聯合國教科文組織文化機構（UNESCO）的跨文化大使。

但美國媒體NBC質疑其真實性，報道指，聯合國並未將張米娜記錄在冊，該組織也沒有跨文化大使一職。

帶着上述種種疑問，NBC在11月18日找到張米娜的發言人進行了解，結果兩個半小時後，張米娜宣布辭職。

張米娜：受到不公正對待

美國新聞網站Politico報道，在遞交給國務卿蓬佩奧的辭職信中，張米娜寫道：「至關重要的是，我的辭職應該被視為抗議而不是投降，因為我不會向我曾許下的服務承諾、對真理的忠誠，以及對國家的愛而投降。的確，作為一名公民，我打算在未來的日子裏去爭取這些東西。」

張米娜抱怨自己「受到了上司不公正的對待，沒有得到保護，並暴露於媒體，這些媒體對八卦和醜聞有着無法滿足的渴望。」張米娜還表示，辭職是她目前唯一可接受的、合乎道德的選擇。