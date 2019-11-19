白宮前顧問：中美貿易戰傷害美國經濟　促特朗普至少簽首階段協議

白宮前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）11月18日表示，他相信若中美未能就貿易協議達成一致的話，美國總統特朗普（Donald Trump）將如期實施12月15日提高對華關税的計劃。他又促請特朗普至少簽首階段的貿易協議。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）11月18日報道，科恩指出，特朗普認為，如果他在關税問題上「眨眼」，他將在中國人眼中失去信譽。

科恩敦促特朗普簽署美中兩國10月份宣布達成的第一階段貿易協議。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）10月13日參加CNBC電視台節目時也曾表示，如果美中兩國未來無法達成貿易協議，那麼美方對中國出口產品上調關税的日期將會是12月中旬。

為何認為特朗普將推進12月15日新一輪關税的計劃？科恩認為，這是因為「他讓（關税）度過了假期的另一邊。」

此外，他說：「從關税談判的角度來說，12月15日距離現在還有一段時間。」

科恩表示，他認為貿易戰正在傷害美國經濟，他敦促特朗普至少要與中國簽署第一階段協議，以促進美國農業的發展，美國農業因中國報復式關税而嚴重受損。

中美貿易談判目前進展不利，仍存在諸多分歧。CNBC在11月13日報道稱，儘管一個月前美中雙方曾表示原則上達成了協議，但目前雙方仍處於僵局。

知情人士稱，美國正試圖爭取中國在監管知識產權保護方面做出更大讓步，並停止強迫技術轉讓以換取部分關税減免的做法。

《華爾街日報》13日報道稱，中國對在可能達成的協議文件中承諾特定數量的農產品猶豫不決，並拒絕美國對技術轉讓限制和執行機制的要求。

中美就何時取消關税等問題尚未達成共識。美國一位前任貿易官員表示，中國官員們拖延對美方做出承諾，直到確保特朗普政府將在第一階段協議中取消已經實施的關税。