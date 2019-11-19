巴西官方數據：亞馬遜森林砍伐面積創出11年新高

巴西國家太空署（INPE）11月18日發布巴西的亞馬遜森林「去森林化」（deforestation）的數據，顯示過去一年「去森林化」的砍伐面積共9762平方公里，比上個年度增加近30%，創出自2008年以來的新高。媒體認為，這證實在巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）管治任期內，「去森林化」明顯增長。

巴西國家太空署11月18日發布巴西的亞馬遜森林「去森林化」的數據。（Reuters）

數據顯示，2018年8月至2019年7月期間，「去森林化」面積共9,762平方公里，比上個年度增加29.5%。研究橫跨兩任政府，當中有7個月是在博索納羅任期內。目前數據只是初步，正式數據會在明年被確認。

巴西環境部長薩列斯（Ricardo Salles）指，「去森林化」的增加反映需要新的策略，去制止非法伐木和採擴。他表示，要推出一系列方法抵銷正在上升的「去森林化」，包括透過衛星圖像加大執法力度及指揮軍隊保護雨林。

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博索納羅自2019年1月上任以來，一直主張開發森林用地發展經濟。他8月曾指控INPE每月公布的「去森林化」數據作假，並辭退當時INPE所長加爾旺（Ricardo Galvao）。

環保組織批評博索納羅的言辭和政策煽動，在非法伐林日益嚴重的情況下，削壞環境保護的執法能力。