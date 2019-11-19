塔利班與阿富汗交換人質　釋放美國及澳洲教授

極端組織塔利班11月19日釋放兩名分別來自美國和澳洲的教授，以回應阿富汗政府在前一日釋放3名塔利班高層。

兩名阿富汗美國大學教授威克斯（上）和凱文‧金（下）2016年8月被塔利班綁架。圖為塔利班2017年6月播出他們的片段。（AP）

兩名教授分別是美國人凱文‧金（Kevin King）和澳洲人威克斯（Timothy Weeks），他們在2016年8月被綁架前任教於喀布爾（Kabul）的阿富汗美國大學（American University of Afghanistan）。

美聯社引述塔利班官員指，兩名人質在南部瑙扎德巴哈爾（Naw Bahar）地區被釋放，被美軍直升機接走。該地區被塔利班控制多年。

報道指，這次人質釋放是在阿富汗政府釋放3名塔利班高層後數小時發生。這3名人質中包括「哈卡尼網絡」武裝組織（Haqqani network）領袖西拉杰丁（Sirajuddin Haqqani）的弟弟阿納斯（Anas Haqqani）。報道指，相信是塔利班要求證實人質抵達卡塔爾後，才願意交出兩名外國教授。

塔利班9月時與美國政府展開和談，幾乎達成協議同意結束18年的阿富汗戰爭，但因為喀布爾的暴力事件導致美軍死亡，令和談腰斬。協議當時呼籲塔利班與阿富汗政府直接談判，討論阿富汗的戰後路線圖。這次人質交換被視為就重啟和談鋪路。