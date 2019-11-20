美媒揭歐盟聯合聲明內容　將按5G供應商所屬國家法律評估

彭博社11月19日報道稱，歐盟將表示，將根據潛在5G供應商所屬國家的法律，來評估相關供應商，立場可能使中國企業無法獲得一些利潤豐厚的先進電訊網絡合約。

根據彭博社獲得的聯合聲明草案，「供應商在第三國可能受到的法律和政策框架等因素的制約，應予以考慮」。草案計劃於12月發佈，措辭可能有變化。

根據歐盟各國政府的聲明草案，下一代基礎設施的關鍵部分，「如對國家安全至關重要的組件，將只從可信賴的供應方採購」。5G建設應該「堅定植根於歐盟的核心價值觀，比如人權和基本自由、法治、隱私保護、個人數據和知識產權，以及對透明度的承諾。」

草案還強調「使供應商多樣化，以避免或限制對單一供應商的嚴重依賴的必要性」，以及「歐洲技術主權和在全球促進歐盟網絡安全方式的重要性」。

報道指出，歐盟各國對是否因為安全原因禁止供應商進入本國網絡擁有最終決定權。

報道稱，聲明闡述歐盟立場。歐盟早前的風險評估報告描述一種噩夢般的情景：黑客或敵對國家可能控制從電網到警方通訊的一切。報告警告，不要依賴政府體制不民主國家的供應商。

美國和歐洲官員多次對與華為等中國設備製造商合作開發5G網絡表示擔憂。中國的公司有義務協助國家情報機構進行調查，不過中國官員和華為說，這些規定有例外，公司不一定要被迫這樣做。