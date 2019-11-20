【中美貿易戰】華盛頓專家批評貿易戰：用槍指着美國經濟的腦袋

中美正在籌備首階段的貿易協議。美國學者認為，特朗普的對華貿易戰已經失敗，不得不簽署協議。《南華早報》11月19日報道稱，華盛頓的一個專家小組表示，美國總統特朗普（Donald Trump）對中國的貿易政策是「用槍指着」美國經濟的「腦袋」。

講者11月18日晚在美中關係全國委員會舉行的「中國市政廳」上說，美中貿易戰爭現在持續第17個月，但是特朗普現在急着達成「首階段協議」，表明政策失敗。特朗普此前說只接受一份全面協議。

曾擔任過美國前副總統拜登（Joe Biden）的副國家安全顧問拉特納（Ely Ratner）說，這是一份幾乎毫無成果的微不足道的協議，標誌着美國經濟政策一個階段的結束，政策基本上已經失敗，需要轉變。

拉特納還說，關税並沒有從根本上改變中國的行為，美國的政策應該以「現實的中國，而不是我們希望的中國」的為基礎。他還說：「如果我們把重點放在我們自身和建立聯盟上，而不是特朗普政府在關税問題上的做法上，我們會好得多。」

華盛頓智庫美國進步中心中國政策項目主任韓美妮（Melanie Hart）說，協議只是彌補美國對中國徵收關税以及中國政府隨後的報復行動所造成的損害，後者對美國農業經濟造成打擊。

韓美妮說：「我從家庭農場聽到的故事是絕對殘酷和不可接受的。這些代價是真實的，而且已經變得無法承受。為了解決這個問題，我非常確信特朗普政府將盡其所能達成某種協議，以表明有一份協議，並且能夠減少美國家庭正在承受的一些實際代價。」