日美貿易協定移交參院審議　撤回汽車關稅訴求恐遭美國駁回

日美貿易協定批准案11月19日在眾院通過，將移至參院審議。有關汽車談判的評價將繼續成為焦點，日本政府仍希望今後美國能取消汽車關税，但被指希望渺茫。

日本共同社報道稱，日本政府此次放棄爭取撤銷汽車相關關税，原因在於美方要求設定嚴格的原產地規則，限制關税撤銷對象。政府強調將與美國就撤銷關稅進行談判，但預計實現希望不大。

報道引述相關人士透露，美國政府只同意有條件地撤銷部分汽車關稅，條件是該汽車的組裝部件大多採購自日美兩國。

因日本汽車廠商一般採用以泰國為首的海外零部件供應網，在日本國內生產汽車，再出口到海外。如果設定嚴格的原產地規則，即使美方同意撤銷關税，真正適用對象的汽車可能十分有限。

2019年10月7日，日美談判代表在白宮正式簽署貿易協定。（Reuters）

美國政府在與墨西哥及加拿大談判的北美自由貿易協定（NAFTA）中，不僅提高了區內零部件採購比例，還設置各種限制，包括工資標準，進口數量等。共同社指出，日本政府對此十分警惕，認為若接受原產地規則，美方恐怕會在談判中要求更嚴格的內容。

報道指日美政府打算在貿易協定生效後4個月內，完成第二輪談判的預備性磋商。日方將進一步要求美國撤銷日本汽車關税，但多數意見認為，只要特朗普政府保持姿態，實現的可能性很低。