日本農業將損失逾千億　罪魁禍首被指是日美貿易協定

日美兩國10月初正式簽署貿易協定，日本同意大幅下調美國農產品關税，這讓日本國內質疑聲不斷。而據日本政府最新公布的日美貿易協定的經濟效果推算顯示，日美貿易協定勢必重創日本農業，損失甚至將高達千億。

據《日本經濟新聞》10月21日報道，日本政府當地時間10月18日在自民黨會議上公布了日美貿易協定的經濟效果推算結果。預計日本國內農林水產品的生產額將減少約600億日圓至約1,100億日圓。

美國產牛肉、豬肉和乳製品的進口量預計將增加，日本此類產品受到的影響較大。從具體品類來看，設想日本的牛肉生產額最高將減少474億日圓，豬肉最高減少217億日圓，乳製品最高減少246億日圓。

2019年10月7日，日美談判代表在白宮正式簽署貿易協定。（Reuters）

報道稱，在美國退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）前，日美兩國政府也曾確定過撤銷、削減關税的內容，現在的日本農業生產減少額比當時縮小了100億日圓左右。這是因為日本產的水產品等被排除在撤銷、削減關税的對象之外。

日本政府和執政黨將在2019年內制定出對國內農戶的支援政策。日本自民黨的國會對策委員長森山裕在18日的會議上強調，「如何用補充預算進行應對成為必須最先處理的事」。

10月7日，日本駐美大使杉山晉輔與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在白宮就日美領導人9月達成共識一事，正式簽署日美貿易協定。

針對該份協議，日本國內多有不滿聲音，指責日本政府向美國做出巨大讓步，美國則在關鍵問題上絲毫不向日本釋放善意。

在協議尚未正式簽署時，日本《產經新聞》就擔憂，協議一旦簽署，低價的美國農產品將更多的流入日本，這將打擊到日本農戶。日本《朝日新聞》此前也指出，日本方面將美國農業界關心的牛肉和豬肉等產品的關税下調至TPP水平，但美國方面目前仍未給出取消日本汽車及零部件關税的具體時間點。

面對來自國內的質疑，日本政府要員相繼發聲辯護。日本首相安倍晉三10月15日在參議院預算委員會上，否認在美日貿易協定上對美讓步。安倍說：「守護了該守護的，也獲得了該獲得的。」日本外務大臣茂木敏充則表示：「（日美貿易協議）是一攬子協議，並非針對各個類別的商品，而是對農產品和工業製品整體的協議。是平衡兩國利益的雙贏結果。」