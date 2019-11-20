美韓談判破裂　英媒：罕見裂痕　中國機會來了

美國與韓國旨在簽署第11份防衛費分擔特別協定（SMA）的第三輪談判，11月19日因雙方嚴重的意見分歧，最終破裂收場。在這之前，美國試圖說服日韓續簽情報協定也以失敗告終。

11月19日，第11份防衛費分擔特別協定談判破裂後，詹姆斯·德哈特召開記者會。（VCG）

韓聯社11月19日報道，繼前一天的會議之後，韓方首席代表鄭恩甫和美方首席代表德哈特（James DeHart）11月19日上午10時起繼續在韓國國防研究院進行閉門會議。由於雙方未能縮小意見分歧，原定下午17時結束的會議僅進行一個小時就匆匆散場。韓國外交部官員表示，談判應美方要求提前結束。

談判結束後，詹姆斯·德哈特召開記者會發表談判結果，強調韓方的提議不符合美方提出的公平合理分擔要求，希望韓方拿出公平合理且彼此都能接受的新方案。

關於雙方的分歧所在，美方最新提出要求韓方承擔駐韓美軍補貼、出動戰略武器費用等新項目，以及要求的防衛費金額是50億美元，是2019年5倍之多。韓方對此持反對立場，只願意承擔約10億美元。

韓國媒體批評美國的要求是「獅子大開口」，韓國民眾和團體最近已經就此舉行多次抗議示威。40餘名國會議員還聯合發表聲明，要求政府不能屈服於美方的威脅。

BBC稱，美國與韓國近70年的軍事同盟關係，罕見出現了公開裂痕。

而這一情況出現的同時，美國試圖說服韓國與日本續簽《日韓軍事情報保護協定》的努力也沒有達到預期的效果。儘管美國方面緊鑼密鼓的撮合，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）11月15日親自前往韓國出面協調，但韓國仍然決定不再續簽這份協議。目前，美國還在積極從中調和，並且拿出了解決辦法，但能否為韓國接受，還是個未知數。

分析認為，日韓兩國軍情協定一旦失效，今後只能通過美國交換軍事信息，其及時性將大大下降。對此，美國方面一直向日本和韓國喊話，稱日韓不續簽情報互享條約的最大受益者是中國、朝鮮和俄羅斯。

值得一提的是，美國在亞洲的兩個軍事同盟國生出嫌隙的同時，韓國國防部長鄭景斗與中國國防部長魏鳳和11月18日舉行了雙邊會談，「就進一步加強兩國戰略溝通、維護東北亞和平與穩定達成共識」。

此前10月22日，韓國國防部副部長樸宰民訪問北京，出席第五次韓中國防戰略對話。這是中韓兩國因部署薩德導彈系統時隔五年後重啟國防部高級別接觸。

實際上，外界已經注意到，日韓關係近年的惡化，已經使韓國出現明顯的親中疏日傾向。2019年初，韓國國防部發布兩年一度的國防白皮書，將韓中關係提到了韓日關係之上。此次，談判破裂會對美韓兩國關係造成什麼影響呢？