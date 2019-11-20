美防長呼籲韓國「抵消」防衛費　韓媒：反映特朗普商人思維

美國防長埃斯珀（Mark Esper）訪問韓國期間，談及與首爾方的面防衛費分攤問題時，捨棄美國此前的「貢獻」（contribution）一詞，並以「抵消」（offset）取而代之。有韓國傳媒認為，華府改變用字反映了特朗普的商人思維。

韓國《中央日報》11月19日報道，第11屆韓美防衛費分擔特別協定（SMA）第三輪談判18日在首爾展開為期兩天一晚的談判。雙方圍繞美國在前兩輪談判中要求的50億美元分攤總額展開了正式的「拔河」。

從埃斯珀訪韓期間的言論，可以看出美國的真正想法。11月15日舉行韓美年度安全協議會後，埃斯珀在兩國國防部長聯合記者會上表示，「韓國是富有的國家，因此需要承擔更高的分攤額度，來抵消（美國對朝鮮半島的）防禦費用」。

有曾經參與談判團隊的人士透露，美國此前都使用「貢獻」這一措辭來委婉表達「抵消費用」的意思，而現在美方卻使用了這樣一個完全陌生的措辭。

「貢獻」這個修飾詞是在同盟概念中使用的措辭，指韓美兩國為了共同的目標合作，同時韓國為美國的軍事努力作出一定貢獻。但「抵消」則完全是商業措辭，使用這一措辭就意味着，支付防衛費用分攤金額不是同盟概念中的合作貢獻，而是兩國之間的交易，乃至「協議」。分析認為，這一措辭體現了「商人總統」特朗普的視角，利益優先，同盟關係等在利益面前都得退後。

在之前的第一、第二輪談判中，華府曾主張，「美國為韓國的防禦支出了這麼多經費，因此，韓國必須大幅提高分攤的防衛費金額」。這意味着，「美國為韓國的防禦花費了50億美元」，即便不全額支付現金，韓國也要通過物品和人力等支出「抵消」這一花費。

該篇報道指，有民眾憂慮，21世紀「抵消式分攤」的概念可能意味着美國將根據韓國分攤的金額安排相應規模的駐軍。韓國國民大學政治研究生院教授樸徽洛表示，「如果韓國僅支付50億美元中的10億美元，美國可能就會宣布只在韓國保留10億美元成本的駐軍」。

韓國峨山政策研究院美國研究中心主任James King亦認為，「從特朗普一貫的作風來看，如果談判不能如願以償，美國可能就會縮減循環部署的人力，降低成本」。